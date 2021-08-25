Bir Norveç firması elektrikle çalışan bir gemi geliştirdi. Dünyanın ilk mürettebatsız, elektrikle çalışan gemisi suya inmek için gün sayıyor.

Her şey yolunda giderse gemi ilk seferine bu yıl içinde çıkacak ve Norveç'in iki limanı arasında sefer yapacak.

Geminin seyrüseferi kıyıda yapılan üç ayrı veri kontrol merkezi tarafından izlenecek.

Karbon salımı sıfır olan gemi, havayı hiç kirletmeyecek.

Elektrikli 103 büyük konteynerle donatıldı

Daha önce de mürettebatsız bir feribot 2018 yılında Finlandiya'da sefere konulmuştu.

Kargo gemisi feribottan farklı olarak elektrikli 103 büyük konteynerle donatıldı.

Limana yanaşma, demir atma, gemiye yükleme ve boşaltma işlemleri şimdilik insanlar tarafından yapılacak. Fakat vinçlerin ve taşıyıcıların otomatik hale gelmesiyle bu işlemler de otomatik yapılabilecek.

Geminin aslında geçen yıl sefere başlanması kararı koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti.