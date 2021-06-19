ABD menşeili uzay ve astronomi haber sitesi Space, Türkiye'nin uzay projesini haber yaptı.

"Türkiye üç yıl içinde aya roket göndermeyi hedefliyor " başlıklı haberde, Türkiye'nin bir uzay gücü olma yolunda iddialı projelerden söz ettiği ifade edildi.

Space sitesi, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Küresel Uzay Keşif Konferansı 2021 ziyaretine de yer verdi.

Uzay aracının ‘yerli üretim’ olması vurgusu

Türkiye'nin 2023 yılında aya göndereceği uzay aracının yerli üretim olacağına dikkat çekildi.

Haberde bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na 30 Türk astronot gönderileceği bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin bir uzay üssü kurmayı planladığı da vurgulandı.

Amerikalı haber sitesi, "Uzay projesinin başarılı olması halinde Türkiye uzay keşifleri yapabilen sınırlı sayıda seçkin ülkelerden olacak" değerlendirmesinde bulundu.