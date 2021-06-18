Coelacanthler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bir balık türü.

Fransız bilim insanları dinozorlardan daha eski dönemlerden beri var olan ‘fosil balık’ olarak da bilinen ‘Coelacanth’ türüne ilişkin önemli bir keşifte bulundu.

Buna göre, daha önce ömürlerinin 20 yıl olduğu düşünülen Coelacanthler 100 yıla kadar yaşayabiliyor.

Türün sayısı oldukça az

Coelacanthler'in sayısı çok az. Bu yüzden bilim insanları ölü Coelacanthler üzerinde çalışma yürütebildi.

Araştırmanın bir başka dikkat çeken sonucu da, dişi Coelacanthlerin ancak 50’li yaşların sonunda doğurganlık kazanabilmeleri.

Türün yok olduğu düşünülüyor

Bilim insanları bu türde hamilelik süresinin 5 yıla kadar çıkabildiğini de keşfetti.

Yaklaşık bir insan büyüklüğünde olan Coelacanthlerin türünün yok olduğu düşünülüyordu.

1938 yılında Güney Afrika kıyılarında ilk kez canlı bir Coelacanth bulundu.