Açık 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 22.04.2024 07:12

ABD'deki robotik dünya şampiyonasında 9 Türk takımı ödül kazandı

ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen 2024 FIRST Robotics Competition (FRC) dünya şampiyonasına lise düzeyinde 17 takımla katılan Türk ekiplerinden 9'u, çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.

ABD'deki robotik dünya şampiyonasında 9 Türk takımı ödül kazandı

Houston'daki George R. Brown Convention Center'da 17-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, çeşitli ülkelerden yaklaşık 600 robotik takımı ürettikleri robotları yarıştırdı.

Yarışmaya katılan Türk öğrenciler arasında en büyük ödülü, robot performansı dalında İstanbul'dan Wildcast takımı, şampiyonadaki 600 takım içinde dünya 5'inciliğini elde ederek alırken, sosyal ödüller dalında ise en prestijli ödülü 4th Dimension ekibi kazandı.

SPARC, Kaiser, Flare, Istech Robotic Society, Golden Horn ve CARACAL Robotics isimli Türk ekipleri çeşitli kategorilerde dereceye girerek ödüle layık görüldü.

Ayrıca, tamamı kız öğrencilerden oluşan Techtolia Robotics isimli ekip de şampiyonadan ödülle dönen 9 Türk takımından biri oldu.

ABD'deki robotik dünya şampiyonasında 9 Türk takımı ödül kazandı

En kalabalık katılımın olduğu 3. ülke Türkiye oldu

Geleceğin mühendis adaylarının yer aldığı FRC etkinliğine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 22 bin öğrenci katılırken, Türkiye, 400 öğrenci ile şampiyonada ev sahibi ABD ve Kanada'nın ardından en kalabalık katılıma sahip ülke oldu.

Şampiyonada ayrıca en çok kız öğrenci ile temsil edilen ülke Türkiye olurken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli illerden katılan 17 takımın üyelerinin yüzde 44'ü kız öğrencilerden oluştu.

FRC, her yıl farklı bir konsepte geliştirilecek robotlar için kural ve çerçeveleri belirliyor. Kısıtlı sürede istenilen robotları üreten öğrencilerin, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmak için öncelikle bölgesel yarışmalarda dereceye girmesi gerekiyor.

ABD'deki robotik dünya şampiyonasında 9 Türk takımı ödül kazandı

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Robotik dünya şampiyonasında 17 Türk takımı yarışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:23
Minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı
08:19
Ergenlik döneminde yenen abur cubur, beyinde kalıcı hasar bırakabiliyor
08:13
Dünyanın en popüler kahvesinin izi 600 bin yıl önceye kadar sürüldü
08:17
8 ilde terör örgütüne operasyon: 82 mağara ve sığınak imha edildi
08:07
Uzmanlar sıradaki pandemiye grip virüsünün yol açmasını bekliyor
07:58
Dünyanın en yaşlı yabani kuşu flört sahnesine geri döndü
Google ile İsrail arasındaki proje ve İsrail'in saldırıları protesto edildi
Google ile İsrail arasındaki proje ve İsrail'in saldırıları protesto edildi
FOTO FOKUS
Antalya'da drift atan sürücüye 33 bin lira ceza
Antalya'da drift atan sürücüye 33 bin lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ