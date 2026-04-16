8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında "V.Talks" paneli düzenlendi

ATO Congresium'daki panelde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ve Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin yer aldı.

Dönmez, buradaki konuşmasında, teknoloji olmazsa küresel düzeyde rekabet edilemeyeceğini söyledi.

AR-GE'ye önem verilmesi gerektiğini dile getiren Dönmez, "AR-GE olmadan bir şey olmaz ve bunu da ticarileştirmemiz lazım. AR-GE olmazsa verimlilik olmaz. Verimlilik belirli bir malla enerji harcayarak işçinin başında durarak çok sayıda ürün elde etmek değildir. Sattığınız malın değerli olması lazım, bu bilincin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Devletin ekosistemi düzenlemesi lazım. Hayat boyu öğrenme olmalı ve mutlu olunan yerde çalışılmalı. Kapitalizm bizim genetik kodlarımıza uymuyor. Bizim sermaye bazlı büyümeye ihtiyacımız var. Patronların, AR-GE'ye destek olması lazım. Her şey devletten beklenmemeli. Geleceğe hazır olmak için yerli sanayiyi beslememiz ve yerliliği desteklememiz lazım."

"Gıda ve tarım stratejik bir alan haline geldi"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı da tarım sektörü ile endüstri 4.0 arasında karşılıklı ilişki olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başlayan, İran ve İsrail-ABD savaşıyla devam eden süreçte dünyanın gıda stokunun azaldığının altını çizen Bağcı, gıda ve tarımın stratejik bir alan haline geldiğini, söz konusu savaşın bitmediği durumda enflasyonun maliyet kaynaklı artacağını öngördüklerini anlattı.

Bağcı, tarımda teknoloji kullanımının arttığını belirterek, "Türkiye de bu alanda boşluklar var bunlar fırsata çevrilebilir. Üretim tarafından ziyade, hasat kısmında israf var. Bu alanda da teknoloji kullanılmalı. Bu israf yüzde 40'larda, bunu yüzde 10'lara düşürürsek herkese yetecek gıda olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"5G, sanayide bir devrim niteliğinde gelişmeleri içinde barındırıyor"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin de teknolojinin son dönemde geldiği noktaya dikkati çekerek, bilgi aktarımının ve ulaşımın ulaştığı noktanın sınırları zorladığını ifade etti.

Türkiye'de 2 hafta önce 5G teknolojisinin kullanıma sunulduğunu anımsatan Şahin, "Dijital oyunlarda milisaniyelerin gecikmeleri engelleyen sistemin varlığı demek 5G. 5G, sadece telekomünikasyon sektöründe değil, sanayide bir devrim niteliğinde gelişmeleri içinde barındıran bir teknolojidir." diye konuştu.