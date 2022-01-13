Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirildiği TÜBİTAK SAGE, sahada oyunun seyrini değiştiren yerli mühimmatlar, dünyada örneği az olan test atış merkezleri ve tüm bunların mimarı Türk mühendisler ile sektörün övünç kaynaklarından biri.

Savunma sanayinde yenilikçi teknolojilerle Türkiye'yi tam bağımsız kılmayı hedefleyen TÜBİTAK SAGE, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında küresel ölçekte daha da etkin olmayı amaçlıyor.

Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, kurumun gelecek planlarını TRT Haber’de anlattı.

“TÜBİTAK SAGE birçok mühimmatın yerli ve milli olarak geliştirilmesini sağladı. TÜBİTAK SAGE, milli savunma için milli Ar-Ge diyen bir kurum. 2023 yılında yine çok önemli bilinen bilinmeyen projelerimiz son safhaya gelecek, teslimatlar yapılacak. Çok önemli bazı projelerin önemli sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığını göreceğiz.”

“Daha önceki yıllarda yaptığımız bazı geliştirmelerde ister istemez bazı testler için yurt dışına gitmek zorunda kalıyorduk ama şu an geldiğimiz noktada birçok altyapı hem Türkiye’de hem de TÜBİTAK SAGE’de gelişti. Bu test altyapıları sadece TÜBİTAK SAGE’nin kendi geliştirdiği sistemlere değil, savunma sanayimizin diğer kuruluşlarına da hizmet vermekte hatta yurtdışına da hizmet vererek bir ihraç imkanı sağlayan altyapılar olarak gelişmeye de devam ediyor.”

“Bazı altyapılarımızın da şu an kurulumu devam etmekte. Birkaç sene içinde onların da müjdesini paylaşacağız ve Avrupa’da hatta dünyada sayılı bazı altyapılar sadece TÜBİTAK SAGE’de ve Türkiye’de işler hale gelecek.”

Türkiye savunma sanayinin şampiyonlar liginde yer almaya hazırlanıyor

Kurumun ana hedefi her yıl olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayine, küresel ölçekte rekabet gücü ve katma değeri yüksek, milli teknoloji, ürün ve hizmetleri Ar-Ge yoluyla sağlamak olsa da çalışmaları hedeflerinin daha da ötesine geçiyor.

TÜBİTAK SAGE, çalışmalarını rekabetten öteye taşıyıp uluslararası alanda benzeri olmayan ve ihtiyaç duyulan projelerin üretileceğinin müjdesini veriyor.

“Biz şu an Türkiye olarak savunma sanayiinde süper ligde yer alan bir takımız. İnşallah önümüzdeki devam eden bilinen, bilinmeyen projeler tamamlandığında Türkiye dünyada savunma sanayinin Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak bir ülke olacak.”

İkna edilmişlerden değil inanmışlardan oluşan bir ekibin başarısı

Enstitü Müdürü Gürcan okumuş, Savunma Sanayii alanında yazdıkları başarı hikayesinin arkasındaki temel gücün ise vatan sevgisi ve inanmışlık olduğunu vurguluyor.

“İkna edilmişlerle yola çıkılmaz, inanmış bir ekiple yola çıkılır. TÜBİTAK SAGE’de de gerçekten inanmış, vatanını seven ve bu uğurda çok büyük fedakarlıklara katlanan değerli bir ekip var. Hem genç mühendislerimiz hem tecrübeli mühendislerimiz burada çok büyük özveriyle gecelerini gündüzlerine katarak yoğun bir çalışma yürütüyor. Bazen TÜBİTAK SAGE içinde bazen haftalarca, aylarca çeşitli test altyapılarında gece gündüz birbirine karışmış hale yoğun bir emekle çalışılıyor. Ama tabii bunların altında vatan sevgisi ve inanmışlık var.”