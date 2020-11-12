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Şuşa'daki tarihi cami ibadete hazır
Şuşa'nın sembollerinden tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii, Azerbaycan askerleri tarafından temizlendi, ibadete hazır hale getirildi.
Şuşa'nın sembolü haline gelen cami, işgal altında bulunduğu yıllarda çürümeye bırakılmış, tarihi yapıda hayvanlar barındırılmıştı.
Azerbaycan askerleri Şuşa'yı işgalden kurtardıktan sonra ilk iş camiiyi temizledi. İbadete hazır hale getirdi.
İsmini Karabağ hanı İbrahim Halil'in kızı Gövher Ağa'dan alan tarihi camide artık Azerbaycan askerleri ibadetlerini gerçekleştiriyor.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:44
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