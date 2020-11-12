Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Yarın Rusya'dan geniş bir heyetin geleceğini ifade eden Akar, "Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak" ifadelerini kullandı.

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