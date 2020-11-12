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Bakan Akar: Türkiye Karabağ'daki anlaşmada hem masada hem sahadadır
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin, "Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Yarın Rusya'dan geniş bir heyetin geleceğini ifade eden Akar, "Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak" ifadelerini kullandı.
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