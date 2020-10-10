Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Ermenistan ordusu yerleşim yerlerine saldırıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Hadrut’taki ve Goranboy, Tatar, Ağdam, Ağcabadi ile Fuzuli bölgelerindeki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştiriyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut’a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, Ermenistan’ın işgal ettiği Hocalı’dan gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Yapılan bir diğer açıklamada da Ermeni silahlı kuvvetlerinin Goranboy, Tatar, Ağdam, Ağcabadi ve Fuzuli bölgelerindeki yerleşim yerlerini yoğun bir şekilde bombaladığı belirtildi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı kaydedildi.
Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
Etiketler: saldırı Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:10
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