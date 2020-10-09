Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri Moskova'da
Azerbaycan ve Ermenistan, yaklaşık iki haftadır süren çatışmaların ardından ilk kez bir masada buluştu. Rusya'nın daveti üzerine yapılan toplantı Moskova'da başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yapılan toplantıda ateşkes koşulları görüşülecek.
Toplantıda Azerbaycan heyetine Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan heyetine ise Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan başkanlık ediyor.
Toplantının başkanlığını ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yapıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve özür dilemesini şart koşmuştu.
Etiketler: rusya Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 17:40
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