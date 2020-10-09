Haber Giriş: Kaynak: AA
Aliyev ve Macron, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili mevcut durumu görüştü
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili mevcut durumu ele aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Macron'un Aliyev'i telefonla aradığı aktarıldı.
Görüşmede, Fransa ve Azerbaycan liderleri Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili mevcut durumu müzakere etti.
Son Haberler
- 17:04
- 17:04
- 16:57
- 17:02
- 16:32
Sıradaki Haber
Fanatik Yahudi yerleşimci Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz