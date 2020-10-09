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Azerbaycan ordusu Hadrut'u işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardığını açıkladı.
Etiketler: son dakika hadrut AzerbaycanSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 16:42
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