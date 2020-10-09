Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi.

Ermenistan karşısında sahada elde ettikleri başarıya vurgu yapan Aliyev, "Düşman panikte, onları barışa mecbur ettik." dedi.

Aliyev, "Biz topraklarımızı ya sulh yoluyla ya da savaşarak alacağız. Artık statüko, temas hattı yok." ifadesini kullandı.

Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz.Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum." diye konuştu.

Moskova görüşmeleriyle ilgili de konuşan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım."