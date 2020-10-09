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Ermenistan'ın attığı füze havada imha edildi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Mingeçevir iline attığı füzeyi havada imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e balistik füze fırlattığını, füzenin Azerbaycan hava savunma birliklerince 20 kilometre irtifada imha edildiğini açıkladı.
Füzenin havada etkisiz hale getirilmesi sonrasını TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu görüntüledi.
Ermenistan 5 Ekim'de de sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeye füze fırlatmıştı.
Etiketler: Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 16:25
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Azerbaycan, Ermenistan'ın Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti
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