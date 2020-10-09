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MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sinsi bir tezgah peşinde koşan Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Fuzuli bölgelerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.
Sinsi bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2020
Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor! pic.twitter.com/f1ZNsFinyd
Açıklamada, "Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Etiketler: milli savunma bakanlığı Ermenistan savaş suçuSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 11:58
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