Bakanlıktan yapılan açıklamada, sinsi bir tezgah peşinde koşan Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Fuzuli bölgelerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Sinsi bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor.



Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor! pic.twitter.com/f1ZNsFinyd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2020

Açıklamada, "Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.