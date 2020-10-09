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Azerbaycan, Ermenistan'ın Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Mingeçevir iline attığı füzeyi havada imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e balistik füze fırlattığı aktarıldı.
Açıklamada, Azerbaycan hava savunma birliklerinin füzeyi 20 kilometre irtifada imha ettiği belirtildi.
Ermenistan 5 Ekim'de de sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeye füze fırlatmıştı.
Etiketler: Mingeçevir Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 16:39
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