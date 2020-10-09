Haber Giriş: Kaynak: AA
Yolcu otobüsünde bir şüphelinin çantasından 947 altın sikke çıktı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 947 altın sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasına durdurulan yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen bir yolcunun üst ve eşya araması yapıldı.
Ekipler, sırt çantasına gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 947 altın sikke buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan KOM ekipleri, ele geçirilen 947 sikkeyle "ay ve yıldız" şekli oluşturarak "Karabağ'a selam" yazdı.
Etiketler: malatya altın sikkeSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 15:40
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