Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Azerbaycan ve Ermenistan'tan ateşkes kararı
[Fotoğraf: AA, İHA]
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 12.00'den itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.
Ermenistan'ın saldırıları üzerine Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere başlattığı harekat sürerken, taraflar Rusya'nın çağrısı ile Moskova'da bir araya geldi.
Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı yaklaşık 11 saat sürdü.
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları ile aynı masaya oturan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ateşkesin bugün saat 12.00'de başlayacağını duyurdu.
Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı.
Lavrov'un açıkladığı ateşkesin uygulamasıyla ilgili ayrıntılar üzerinde ayrıca çalışılacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 03:34
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