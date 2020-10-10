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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ateşkesi görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Moskova'daki ateşkes temaslarını görüştü. Çavuşoğlu, Bayramov'a Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da bugün Azerbaycan saati ile 12.00'den itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:17
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