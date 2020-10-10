Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da bugün Azerbaycan saati ile 12.00'den itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı.