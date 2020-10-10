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Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de 9 Kasım'a kadar çalışacak
[Fotoğraf: AA]
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX ilan edildi.
Türkiye Doğu Akdeniz'de bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir NAVTEX ilan etti.
Doğu Akdeniz'deki yeni NAVTEX ilanları Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, ilan edilen sahada araştırma çalışması gerçekleştirecek. Bölgedeki petrol ve doğalgazın izini sürecek.
Geminin Akdeniz'deki çalışma süresi 10 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında olacak.
Etiketler: sismik arama doğu akdeniz NavtexSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 01:42
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