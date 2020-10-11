Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın gece saatlerinde Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füzeyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Füzeyle vurulan binada çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Yaralananlar arasında çocuklarında olduğu bilgisi var.

"Hocalı'da yaptıklarından bir farkı yok."



Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Gence'ye yapılan saldırıyı @trthaber'de değerlendiriyor. https://t.co/u4eRP5Qdhc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2020

30'dan fazla köy işgalden kurtarıldı

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, operasyon başlatmıştı. Operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.