Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya gelmişti.

10 saati aşan müzakerelerin ardından Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan etmeyi kabul etmişti.

Ateşkes Azerbaycan yerel saatine göre 12.00'de başladı.

Lavrov, ateşkesin ardından yaptığı açıklamada ateşkesin şartlarını açıklamıştı.

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'den itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." ifadelerini kullanmıştı.

"Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacak"

Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

"Ateşkes metni 3 devlet başkanınca onaylandı"

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı. Ateşkes metninin üç ülkenin devlet başkanlarınca da onaylandığının altını çizdi.

Aliyev: Diplomasiye son bir şans verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kalıcı çözüm için Ermenistan'ın Karabağ'dan tamamen çekilmesini istedi.

Aliyev, diplomasiye son bir şans verildiğini vurguladı. Bundan sonra Minsk grubunun müzakereleri sürüncemede bırakma lüksü olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu: Türkiye ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bayramov, Moskova'daki görüşmeler hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdi. Çavuşoğlu da Bayramov'a Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.

"Sahtekarlık ederlerse pişman olurlar"

Aliyev dünkü ulusa sesleniş konuşmasında "Bu sorun şimdi askeri yolla çözülüyor. Önce askeri daha sonra siyasi. Bu operasyon olmasaydı, saldırgana gerekli darbeler indirilmeseydi, onların dersi verilmeseydi bu şimdi Moskova'ya müzakere için koşar mıydı? Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı geri alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım. Ermenistan'a sonuncu şans veriyoruz. Kimseye güvenmesinler." ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan, yetkililerin eleştirilmesini yasakladı

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda aldığı başarılar Ermenistan'a soğuk duş etkisi yaptı. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını bir bir Ermenistan'ın elinden alırken, uluslararası arenada destek bulamayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da zora düşmüştü.

Aldığı askeri hezimetin iç siyasette yansımasından korkan Paşinyan, işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’da cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasaklamıştı.

Gözler Minsk grubunda

Gözler şimdi ateşkes için Minsk grubunun Cenevre'de yapacağı toplantılara çevrildi.

Minsk Grubu nedir?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesiyle başlayan krize barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla 1992'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatınca kuruldu.

6 Aralık 1994'ten bu yana Minsk Grubunun eş başkanlıklarını ABD, Fransa ve Rusya yürütüyor.

Minsk Grubu, 28 yıldır devam eden müzakere sürecinde hala çözüm üretebilmiş değil.