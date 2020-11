Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.

Yüzlerce vatandaş ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla sokakları doldurdu.

TRT Haber, 12 Temmuz’da Ermenistan'ın Tovuz'a yönelik saldırısından yenilgiyi kabul ettiği dakikalara kadar tüm süreci, son dakika ve canlı yayınlarla bölgeden an be an aktardı.

Azerbaycanlıların çoğu da gelişmeleri TRT Haber'den takip etti. TRT’nin doğru ve hızlı habercilik anlayışı Azerbaycanlılardan da tam not aldı.

TRT Haber mikrofonuna konuşan Azerbaycanlı bir kişi şu sözleri söyledi:

“Bütün haberlere bakıyoruz ve görüyoruz ki TRT Haber burada çok aktif iştirak etti, çok teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Sınır bölgemizde de TRT Haber'in çok emekleri oldu, hepsini gördük, teşekkür ediyoruz. Bizim yanımızdasınız, emeğiniz çoktur”