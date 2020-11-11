Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin mutabakat zaptı imza töreninden görüntüler...



İmzalar video telekonferans yöntemiyle MSB Hulusi Akar ve RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından atıldı.https://t.co/7uURHWvI7n pic.twitter.com/Wv8fXqK8KX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2020

Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.

Akar: Hayırlı olmasını temenni ediyorum

Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.