Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:24
Son Haberler
- 22:43
- 22:31
- 22:20
- 22:11
- 21:52
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MI6 Başkanı Moore ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz