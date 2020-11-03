Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.50'de Ermenistan'a ait bir İHA'nın cephede keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 10:28
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