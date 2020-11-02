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8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Azerbaycan ordusu, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı'da 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.
Konuya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak; Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ; Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır!" paylaşımında bulundu.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ Sorunu Son DakikaSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 15:39
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