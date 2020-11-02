Gazze'deki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır yönetimi, sınır kapısını istisnai olarak açtı ve yolcu otobüsleri hareket etti.

Refah Sınır Kapısı 4 gün süreyle açık kalacak.

Ne olmuştu?

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, mart ayında koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun, yabancı pasaport taşıyanlar ile hastaların ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi; Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.