Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermenistan asker ve teçhizat kaybederek geri çekildi
Azerbaycan, Ermenistan'ın ihlallerine karşılık vermeye devam ediyor. Gece boyunca saldırılarda bulunan Ermenistan, cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.
Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 08:10
Sıradaki Haber
8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz