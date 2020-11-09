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49 sivil yerleşim yeri daha işgalden kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 49 sivil yerleşim yerinin daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan'ın Ermenistan ordusuna karşı sahadaki ilerleyişi kararlılıkla sürüyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 48 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip noktanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Müzəffər Azərbaycan Ordusu Xocavəndin Mets Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, Zərdanaşen, Şəhər, Xocalının Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı, Füzulinin Aşağı Güzdək, Qovşatlı, Mirzəcamallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli, Dövlətyarlı,— İlham Əliyev (@azpresident) November 9, 2020
Etiketler: Son Dakika Azerbaycan Ermenistan İlham AliyevSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 19:20
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