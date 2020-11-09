Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
23 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan ordusu, Fuzuli, Hocalı, Hocavend, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan'da 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.
Konuya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Fuzuli'nin Kobu Dilağarda, Yol Pirahmedli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Elesgerli; Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkent, Sığnak; Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku, Azıh; Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik; Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu, Hocik; Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
[Grafik: TRT Haber]
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ Sorunu Son DakikaSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 13:20
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