Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İşgalden kurtarılan Şuşa'dan ilk görüntüler
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinden ilk görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün, 28 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Şuşa kentinin kurtarıldığını açıklamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bugün kentten ilk görüntüleri paylaştı.
Videoda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa ile ilgili “Aziz Şuşa sen özgürsün. Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır" sözlerine de yer verildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 17:47
Sıradaki Haber
Estonya İçişleri Bakanı Helme, ABD seçimlerine hile karıştırıldığı yorumu üzerine istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz