Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün, 28 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Şuşa kentinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bugün kentten ilk görüntüleri paylaştı.

Videoda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa ile ilgili “Aziz Şuşa sen özgürsün. Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır" sözlerine de yer verildi.