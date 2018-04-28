Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu, alevlere meydan okuyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan sivil ve askeri havacılık otoritelerinin yer aldığı Eurasia Airshow, değişik ülkelerden onlarca pilotu da bir araya getirdi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme pilotu "Ateş Kartalı" lakaplı Burcu Dinçer, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'a katıldı.

Hayalini gerçeğe dönüştürdü

Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Ankara'da sivil havacılık okulunda 2,5 yıl eğitim alıp pilot olan Dinçer, bir süre özel bir havayolu şirketinde çalıştıktan sonra yangın söndürme helikopteri pilotu olarak Orman Bakanlığı bünyesinde göreve başladığını anlattı.

Yangın söndürme helikopteri pilotu olarak geçen yıl Antalya'ya atandığını ve o tarihten bu yana aralıksız görev yaptığını belirten Dinçer, havacılığa küçük yaşlarda karar verdiğini ve bu hayalini pilot olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını aktardı.

"Vahşi alevleri söndürmek için uçuyorum"

Dinçer, orman yangınlarını "vahşi alev" olarak nitelendirdi. Vahşi alevleri söndürmek için uçtuğuna işaret eden Dinçer, "Operasyonlara makyajlı gitmiyorum ama kırmızı ojem eksik olmaz. Kadınlığımdan, kadın olmaktan vazgeçmiyorum ama bu işin içerisinde o kokpite girdiğinizde kadın veya erkek olmanız fark etmiyor. Görev görevdir. Cinsiyet ayrımı olmadan yapıyoruz görevimizi" dedi.

Dinçer'in sosyal medya hesabından paylaştığı İngilizce "Tırnaklarımı kırmızıya boyarım, vahşi alevleri söndürmek için uçarım" mesajlı fotoğrafı da büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA