Suriyeli mülteci, Ürdün'deki kampta bisikletten araba üretti

Suriyeli mülteci Yusuf El-Masri, Ürdün'ün Zaatari Mülteci Kampı'nda yaşıyor. Hemşireyken, 2013'te Ürdün'e iltica eden El-Masri, kendine yeni bir iş edindi ve 4 tekerlekli bisiklet görünümünde bir araç üretmeye başladı. Ürettiği taşıta "Bisiklet Araba" ismini verdi.

Tasarladığı otomobil, bir sürücü, bir yolcu ve bol miktarda eşya taşıyabiliyor. İlk otomobillere benzeyen araçta motor bulunmuyor.

El-Masri'nin "Bisiklet Araba"sı talep de görmeye başlamış. Bugüne kadar ürettiği 4 araçtan 3'ünü satmış.

Kaynak: TRT Haber