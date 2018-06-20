Sahiplendiği 22 köpeğe iş yerinin bahçesinde bakıyor

Bilecik'te 12 yıl önce birlikte yaşamaya başladığı "Golden" cinsi köpeğine sevgisi hayvan tutkusuna dönüşen Sercan Çınar, çoğu sokaktan sahiplendiği 22 köpeğe bakıyor.

Pelitözü Göleti'nde ailesinin işlettiği restoranda çalışan 24 yaşındaki Çınar, işletmelerinin arkasındaki alanda kulübeleri bulunan 22 köpeğinin bakımlarını yapıyor, mamalarını ve ilaçlarını takip ediyor. Köpekleri arkadaşları olarak gören Çınar, hiçbirini diğerinden ayırt etmiyor.

Köpeğiyle aralarında oluşan bağ sayesinde hayvan sevgisinin giderek arttığını anlatan Çınar, "Öyle ki sokakta gördüğüm yaralı hayvanları da tedavi ettirmeye başladım. Sokak köpeklerine de bakmaya başladım, yetiştirdim, büyüttüm. 12 köpeğim oldu. Bunların 10'u sokaklardaydı. Sokak köpeklerimden birinin 10 yavrusu oldu. Bunlarla 22 köpeğim oldu. Şimdi onlara bakıyorum" dedi.

Ayda bin 200 lira harcıyor

Çınar, köpeklerinin hepsine ayrı sevgi beslediğini söyledi.

"Bir baba oğluyla kızını nasıl ayırt edemezse sevgi konusunda ben de tüm köpeklerim için böyleyim. Onların hepsinin yeri bende farklı. Yeni doğanlara da her geçen gün sevgim artıyor. Bu kadar köpeğin yemek, mama, aşı, ilaç masrafları oluyor. Açık ortamda oldukları için sürekli uyuz aşısı yapmak zorunda kalıyoruz. Aylık tüm masrafları bin-bin 200 lira civarı tutuyor."

Çınar, yaralı gördüğü her hayvana yardım etmeye çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen sene buraya bırakılan bir dişi köpeğimiz vardı. Ona baktık, doğumunu sağladık. 5 yavrusu oldu. Bir sabah geldiğim zaman 5 yavrudan üçü ölmüştü. İki yavruyu sahiplendim. Onlar da şu an 9-10 aylık oldular. Ne onlar bensiz ne de ben onlarsız yaparım."

Kaynak: AA