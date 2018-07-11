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Kuş yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu

Manisa Turgutlu’da bir firma, inşaatı yapılan binaya bir güvercinin yuva yapması nedeniyle çalışmasını durdurdu.

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Kuş yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu

Manisa Turgutlu’da yapılan bir inşaatta, kalıp sökme çalışmaları sırasında inşaatın son katında güvercin yuvasında bir yumurta ile 2 yavruyu fark eden çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirdi.

Bunun üzerine şantiyeye gelen firma yetkilisi Yakup Barman, durumu öğrenir öğrenmez inşaatın o kısmındaki çalışmaları durdurdu.

Barman, 2 yavrunun yumurtadan çıktığını ancak uçamadığını ve yuvada halen bir yumurta olduğunu belirterek, "İnşaat çalışmalarımız sırasında kuş yuvasını fark ettik. Rahatsız olmamaları için o kısımdaki çalışmayı durdurduk. Yavru kuşlar yuvalarından ayrılıp uçmaya başladıklarında çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Turgutlu, Manisa, kuş yuvası
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