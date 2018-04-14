Kayalığa yapılan ev, şehrin sembolleri arasına girdi

Erzincanlı öğretmen Bekir Taştan, emekli olunca eşi Nermin Taştan'a, yıllarca çalıştıkları İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir yaşam sürmeyi teklif etti.

Kendisi de öğretmen emeklisi Nermin Taştan'ın Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki kayalıklara ev yapmaları şartıyla bu teklifi kabul etmesi üzerine yıllar önce ilçeye gelen çift, burada bir vadiye ve ilçeye giden karayoluna hakim tepede kendi imkanları ile ev yapmaya başladı.

Taştan ailesi daha sonra insan ve hayvan gücüyle, kum, çimento ile taşları kayalığın alt kısmına taşıyıp ardından ilkel teleferik ile kayalığın tepesine götürerek 2 yıllık bir çalışmayla evi yapmayı başardı. Kayalığın zirvesinde olduğu için 96 basamak ile çıkılan ev, bir süre sonra ilçenin simgeleri arasına girdi.

Özellikle ilçe merkezine gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin karayolundan geçerken dikkatini çeken ev, kayalıklar üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı komedi filmi "Düğün Dernek 2"nin bazı sahnelerinin çekildiği ev, turistlerin yanı sıra prodüksiyon şirketlerinin de dikkatini çekiyor.

Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, kayanın başındaki evin, ilçenin her yerinden rahatlıkla görülebildiğini söyledi.

Nermin Hanım'ın çocukluk hayali gerçek oldu

İlçenin, tarihi evleri, mekanları, yeşili, dağları, tepeleri ve Karasu Nehri ile mükemmel bir görünüme sahip olduğunu vurgulayan Haznedar, şunları belirtti:

"Bu ev yıllarca İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra Kemaliye'ye yerleşmeye karar veren Taştan ailesine ait. Bekir bey, emekli olduktan sonra eşine Kemaliye'ye yerleşmelerini teklif ediyor. Nermin hanım ise çocukluktan beri hayalini kurduğu evi kayalıklarda inşa etmek istediğini belirtiyor. Çift, 17 yıl önce tamamen insan ve hayvan gücüyle, kendi çabalarıyla bu evi yaptı."

Haznedar, ilçeye gelen turistlerin ilk dikkatini kayalıkların üstünde, uçurum kenarına inşa edilen Taştan ailesinin evinin çektiğini ifade ederek, "Ev, Kemaliye'ye giden karayolundan geçen herkesin ilgisini çekiyor. Araçlarıyla yol kenarında duran vatandaşlar evle fotoğraf çekiyor. Cesaretli bazı vatandaşlar ise 96 basamakla çıkılan evi görmek için kayalığa tırmanıyor" dedi.

Bir prodüksiyon şirketinin evde film çekimi de gerçekleştirdiğini belirten Haznedar, "Çekimlerinin bir bölümü Kemaliye ilçemizde gerçekleştirilen 'Düğün Dernek 2'nin kalpazanlık sahnesi bu evde çekildi. Bu ev kısa zamanda şehrin sembol eserlerinden biri haline geldi" diye konuştu.

Taştan çifti yazları bu evde, kışın ise İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: AA