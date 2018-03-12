İlk öğrencileriyle 42 yıl sonra buluştu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Evbakan Mahallesi'nde öğretmenliğe başlayan Züleyha Dilmaç'ın, "ilk göz ağrılarım" dediği öğrencileriyle bir araya gelmesi duygusal anlara sahne oldu.

Sosyal medya aracılığıyla organize edilerek Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Evbakan Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde düzenlenen etkinlikte öğretmen ve öğrencileri, 42 yıl önce çekilen bir fotoğraftaki pozu verdi.

Eski günlerin yad edildiği etkinlikte Evbakan Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Uçak, öğretmen Dilmaç'a hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

Dilmaç, öğretmen lisesi mezunu olduktan sonra mesleğe ilk adımı 18 yaşındayken, o dönem köy olan Evbakan'da attığını hatırlattı.

O dönemde kendisinin de "çocuk" denilebilecek yaşta olduğunu anlatan Dilmaç, "O zamanlar öğrencilerimle beraber oyun oynar ip atlardım. Yıllar sonra öğrencilerim bana sosyal medya aracılığıyla paylaşılan bir fotoğraf sayesinde ulaştı. Bir araya gelmek için davet ettiklerinde çok heyecanlandım. Son bir haftadır heyecanımdan gözüme uyku girmedi" diye konuştu.

"Bize sevgi ve birliktelik tohumunu eken öğretmenimizle bir araya geldik"

Etkinliği koordine edenlerden Nazire Kaya, 42 yıl önce okulda çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medyada gördüğünü söyledi.

Kaya, bu fotoğraftan yola çıkarak arkadaşlarına ulaşmaya çalıştığını anlattı.

"Ben kadınları organize ettim. Birkaç arkadaşımız mazeretinden dolayı katılamadı. İki arkadaşımız ise vefat etti. 50 kişi bir araya geldik. Ayrıca eşi ve çocuklarıyla da gelen var. Allah nasip ederse bundan sonra her yıl bir araya gelmeye çalışacağız. Birlik ve beraberliğin çok konuşulduğu dönemdeyiz. Kalbimiz Afrin'de çarpışan askerlerimizle. Bize sevgi ve birliktelik tohumunu eken öğretmenimizle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz."

"Aydın kişiliğiyle bize çok şey kattı"

Dilmaç'ın öğrencilerinden İstanbul'da yaşayan Aytaç Gülle ise, tarifi imkansız duygular yaşadıklarını ifade ederek, "Bu duyguyu anlatmak için kelimeler yetmiyor. Eskileri yad ediyoruz. 11 yaşından beri görmediğim arkadaşlarımı gördüm, çok mutluyum" dedi.

Yılmaz Öztürk de, babasının memuriyeti dolayısıyla ilkokulu Evbakan köyünde okuduğunu vurgulayarak, "Bir fotoğraf ile yola çıkarak bir araya geldik. Öğretmenimize çok kıymet veriyoruz. İlkokul öğretmenimizin bizdeki yeri çok farklı. Öğretmenimizin bize katkısı çok büyük. Aydın kişiliğiyle bize çok şey kattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA