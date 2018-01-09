Hastayı sırtında taşıyan ambulans şoförüne plaket verildi

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü araç trafiğine kapatılan sokakta oturan iki ayağı kesilmiş diyabet hastasını sırtında taşıyarak evine götüren ambulans şoförüne takdir plaketi verdi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, diyabet hastalığı sonucu kangren olan iki bacağı diz üzerinden kesilen 72 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu, devlet hastanesinden Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürmekle görevlendirilen 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Kahramanlar'ı makamında ağırladı.

Yemenici, örnek davranışı dolayısıyla takdir ettiği Kahramanlar'a plaket verdi.

Plaket takdiminin ardından gazetecilere açıklama yapan Yemenici, tüm sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirterek, "Çetin Bey gerçekten bir özveri göstererek çamurlu bir yolda hastamızı sedye yürümediği için sırtına alarak evine kadar götürmüştür. Yaptığı bu işin bir karşılığı yoktur, beklentisi yoktur. Sadece o anda bir insanlık görevini yerine getirmek içindir, hastamızdan bir dua almaktır. Her zaman söylüyorum, biz sağlık çalışanları her an her yerde dua alıyoruz. Bu çok önemli bir olay. Kimsenin olmadığı, görmediği bir vatandaşımıza yaptığımız sağlık hizmetinden dolayı biz bu duaları alıyoruz." dedi.



Kahramanlar da davranışının takdir edilmesinden dolayı memnun olduğunu dile getirdi, şunları söyledi:

"Kalp çarpıntısı dolayısı ile Manisa Devlet Hastanesine gelen hastamızın acilde tedavisi yapıldı. Tedavinin ardından 112 Acil Komuta Merkezinin ekip görevlendirmesiyle birlikte eve naklini gerçekleştirmek üzerine çıkış yaptık. Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürdüğümüz sırada yollar çamurlu olduğu için 3 farklı yol denedik. Biz de 112 çalışanları 'Siz neden geç kaldınız' demesinler diye önce çamurlu yolların fotoğrafını çektik. Yol alt yapı çalışmalarından dolayı traktör izinden birinci viteste ağır bir şekilde hastanın evinin yakınına kadar ulaşmaya çalıştık. Normal şartlarda sedye ile birlikte hastayı almamız gerekirken, çamurdan dolayı sedye ile yürünmeyeceğini anladık. Ben de hastayı omuzuma alarak evine götürmek istedim. Dolayısıyla kaldırımın bulunduğu bölgede de taşlar sökülmüş vaziyetteydi. Götürdüğüm sırada bayağı zorlandım. Yere düşürmeden sağ salim hastamızı yatağına taşıdık." dedi.

Kaynak: AA