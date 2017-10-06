Yangın çıkan binanın üçüncü katından atladı

Beyoğlu'nda üç katlı bir binada çıkan yangında, alevlerden kaçmak isterken pencereden atlayarak yaralanan bir kişi ile aynı aileye mensup olan ve dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bostan Mahallesi Kaskaval Sokağı'nda üç katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede boş durumdaki ikinci kata ve bir ailenin yaşadığı üçüncü kata sıçradı.

Yangının başladığı dairede bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kendi imkanlarıyla binadan ayrıldı.

Üçüncü kattaki dairede yaşayan aile bireylerinden Coşkun Can, alevlerden kaçmak isterken pencereden zemine atladı. Aysel ve Yılmaz Can ise dumandan etkilendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Pencereden atlayarak yaralanan Coşkun Can ile dumandan etkilenen Aysel ve Yılmaz Can, ambulansla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.