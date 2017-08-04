  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerji santrali kuruldu

Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerji santrali kuruldu

İBB şirketlerinden İstanbul Enerji ve bağlı kuruluşlardan İSKİ, Türkiye’deki ilk yüzer Güneş Enerji Santralini (GES) devreye aldı.

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Türkiyenin ilk yüzer güneş enerji santrali kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden İstanbul Enerji ve bağlı kuruluşlardan İSKİ, Türkiye’deki ilk yüzer Güneş Enerji Santralini (GES) devreye aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla İstanbul’a temiz su sağlayan kaynaklardan biri olan Büyükçekmece Gölü üzerine kurulan santral, Türkiye de ilk kez uygulanan bir sistem olma özelliğini taşıyor.

Santralin yapımında 960 adet 260W gücünde polikristal fotoyoltaik panel kullanıldı. Panel ve diğer malzemelerin seçiminde korozyona karşı dayanımlı ürünler tercih edilerek santral ömrünün uzatılması planlandı.

Sistem, kapladığı su yüzeyini yüzde 70 oranında havadan izole ediyor. Böylece, özellikle yaz aylarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan buharlaşma ile su kaybı da azalmış olacak. GES ile her sene 210 ton karbondioksit salınımını da engellenecek. Tesis kurulumunun tamamlanmasının ardından başlanan Ar-Ge çalışmaları kapsamında, yüzdürücü sistemlerin enerji üretimi, su kalitesi, su canlıları ve yosun oluşumu gibi etkileri izlenecek.

İBB'nin Büyükçekmece Gölü’nün ardından Terkos ve Ömerli barajlarına da kurmayı planladığı yüzer GES'ler ile geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların, İstanbul’un artan elektrik üretimine katkıda bulunması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminin payının arttırılması amaçlanıyor.

"Tükettiğimiz enerjinin yüzde 55'ini üretmeyi hedefliyoruz"

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, amaçlarının enerji çeşitliliğini arttırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu belirterek, "Hedefimiz, belediye olarak kendi enerjimizi üretebilmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği arttırmak." dedi.

Türkiye’nin enerjide artan dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın vizyon projeler ortaya koyduğuna dikkati çeken Baraçlı, "İBB olarak bu vizyona katkıda bulunmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. 2023 yılında belediye olarak tükettiğimiz enerjinin yüzde 55’ini kendimiz üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iski, yüzer Güneş Enerji Santrali, ges, İBB Başkanı Kadir Topbaş
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