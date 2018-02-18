Trabzon ve Rize'nin çöpü elektriğe dönüştürüldü

Trabzon’da evsel atıkların yüzde 88,2’sinin deniz dolgu alanlarına, yüzde 10,3’ünün boş arazilere, yüzde 1,5’inin derelere bertaraf edilmesinin ardından çöp sorununu çözmek için 2000'li yılların başlarında harekete geçildi.

Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için kurulan Trabzon Rize Katı Atık Birliği (TRAB-Rİ-KAP) kapsamında Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu beldesi Kutlular Mahallesi'nde 2005-2007 yılları arasında 152 dönümlük ‘Kutlular Düzenli Depolama Sahası’ yapıldı.

Çamburnu'nda kurulduğu ilk günden 2017 yılı sonuna kadar geçen 10 yılda 2 milyon 170 bin 210 ton katı atık depolandı.

1,5 yıl ömrü kaldığı belirtilen sahadan azami şekilde istifade edebilmek için depolama sahasının kuzeyinde 11 metre yüksekliğinde betonarme istinat duvarı yapıldı.

Metan gazından elektrik üretiliyor

TRAB-Rİ-KAP tarafından sahada oluşan metan gazının değerlendirilmesi amacıyla da 2014 yılının Eylül ayında metan gazından elektrik elde edilmeye başlandı. Sahada yapılan gaz ölçümleri neticesinde oluşan metan gazının daha fazla elektrik üretimi sağlayabileceği öngörüldüğünden ilerleyen zamanda tesis kapasitesinin bir motor daha konularak 4,2 mw/saate kadar yükseltilmesi planlanıyor. Bu sayede elektrik üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanırken, aynı zamanda çöp sahasından çıkan gaz değerlendirilerek küresel iklim değişikliğinin önlenmesine katkı sağlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA