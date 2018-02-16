Terör örgütü 'Afrin yalanlarını' her yerde kullanıyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya temasları kapsamında dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında kendisini gazeteci olarak tanıtan bir dernek çalışanının Afrin operasyonunu protesto için gösterdiği fotoğraflar, Anadolu Ajansı'nın daha önce yalan olduğunu belgelediği fotoğraf serisi arasından çıktı.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

Başbakan Binali Yıldırım’a sahte fotoğraf gösteren kişi gazeteci değil provokatör çıktı

Terör Örgütü’nün kara propagandasına sosyal medyada tepki

Terör örgütü YPG/PKK yanlısının, toplantıda gösterdiği fotoğrafların Afrin’den olduğu iddiası ise yalan çıktı.

Nerweyi’nin gösterdiği fotoğrafların terör örgütü YPG/PKK’ya yakın sosyal medya hesaplarınca da kara propaganda için kullanıldığı ortaya çıktı.

Toplantıda provokasyon girişiminde bulunan Nerweyi'nin Afrin'de çekildiği yalanıyla gösterdiği fotoğraflardan biri olan yaralı çocuk fotoğrafının 2016’nın ağustos ayında medyada yayımlandığı görüldü.

Nerweyi'nin gösterdiği, daha önce terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları tarafından "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan bir diğer fotoğraf ise Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin bir haberinde kullanıldığı, Reuters ajansınca servis edilen bir fotoğraf olduğu tespit edildi.

Terör yanlılarının kara propagandası birçok kez ispatlandı

"Afrin'in kuzeyindeki Bülbül'de, TSK'ya ait bir tank vuruldu" iddiasıyla paylaşılan yanan bir tank fotoğrafının 2014 yılında Gazze şehrinde yer alan Han Yunus'ta çekildiği belirlenmişti.

Twitter'dan "Afrin operasyonunda yaralanan ve soğuktan donan kadın" iddiasıyla da bir fotoğraf paylaşılmıştı.

O fotoğrafın ise 18 Ocak 2018'de Suriye sınırından Lübnan'a geçmek isterken dağlık bölgede ailesiyle birlikte donarak ölen Suriyeli bir kadına ait olduğu ortaya konmuştu.

Sosyal medyada propaganda amacıyla kullanılan başka bir fotoğrafın da aslında Kuveyt'in Salmiya bölgesinde çıkan bir yangında tahrip olan bir binaya ait olduğu belirlenmişti.

BYEGM tarafından dezerformasyona dikkat çekmek amacıyla 8 dilde kitapçık

Terör örgütlerinin Zeytin Dalı Operasyonu’na karşı sosyal medyada başlattığı dezenformasyona dikkat çekmek amacıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından önce 8 dilde kitapçık hazırlandı, bu akşam itibarıyla da sosyal medyada gündem çalışması başlatımıştı.

Sosyal medyadan 8 dilde başlatılan gündem çalışmasına Bakanlar ve milletvekilleri de destek vermişti.

Kaynak: TRT Haber/AA