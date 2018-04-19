Soner Halisdemir: Bağımsız yargımız gereğini yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili davada kararların açıklanmasının ardından duruşmayı takip eden şehit Ömer Halisdemir'in yakınları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, basın açıklaması yaptı.

Soner Halisdemir, bugüne kadar ilahi adalet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız yargısına güvendiğini, bundan sonra da inancı ve güvencinin sonsuz olduğunu vurguladı.

Bu karar sayesinde adaletin yerini bulduğuna dikkati çeken Halisdemir, şöyle devam etti:

"Şehit Ömer Halisdemir, 80 milyon Türk milletinin kardeşi, evladı, vatan askeri olarak görevini yaptı. Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruyan, kollayan bağımsız yargımız gereğini yaptı. Bu devlet ve millet hainlere hak eden cevabı verir, kahramanı da bilir. Ailemiz adına Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dava, Ömer Halisdemir ailesinin davası değildir. Bu dava, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin davasıydı. Gazilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendileri bütün davaları takip etti. Bundan sonra da bütün çatı davalarımızı da hep beraber takip edeceğiz."

"Türk milleti için rol modeli oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise davanın sonucunda 18 sanığın, şehit Halisdemir'i "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Mahkemenin verdiği hükmün, hem ailenin ve milletin beklentilerine hem de hukukun gereklerine uygun bir karar olduğunu belirten Aydın, Halisdemir ailesi adına Türk milleti ve adaletine teşekkür etti.

Şehit Halisdemir'in darbe girişiminde, milletin tarihi yolculuğunda çok önemli bir eylem gerçekleştirdiğini vurgulayan Aydın, "Şehit Halisdemir, bundan sonra Türk milleti, çocuklarımız gençlerimiz için bir rol modeli olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

Vatandaşlar davanın sonucu bekledi

Öte yandan yurdun çeşitli illerinden gelen vatandaşlar da kararın açıklanmasını bekledi.

Çorum'dan gelen grup adına açıklama yapan Erol Taşkan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalarda yargılanan sanıkların milletin gönlünde "hain damgası" yediğini söyledi.

Kaynak: AA