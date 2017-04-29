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Sincar ve Karaçok'ta 89 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, düzenlenen hava harekatlarında Sincar bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok'ta 89 terörist etkisiz hale getirildi.

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Sincar ve Karaçokta 89 terörist etkisiz hale getirildi

25 Nisan'da Sincar bölgesine yönelik hava harekatında PYD/YPG/PKK kamplarında 40’dan fazla terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok'a yönelik hava harekatında ise 4’ü üst düzey 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 25 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine yönelik hava harekatında PYD/YPG/PKK kamplarında 40’dan fazla teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok'a yönelik hava harekatında ise terör örgütünün üslenme alanında 4’ü üst düzey 49 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

Etiketler: sincar, karaçok, tsk, hava harekatı
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