Paskalya Bayramı ayinlerle kutlandı

Edirne'de, Hristiyanların Paskalya Bayramı dolayısıyla Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık tarafından yönetilen ayinin ilk bölümü, kilise içinde gerçekleşti.

Ayinde ellerinde yaktıkları mum ve tütsülerle dua eden Ortodokslar, daha sonra Rahip Çıkırık eşliğinde kilisenin etrafını dolaştı, dua etti.

Çıkırık, ayine katılanlara paskalya çöreği verdi ve rengarenk süslenmiş yumurtalar dağıttı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev ve Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi de, ayine katılanların bayramını kutladı.

İstanbul

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Ayinde mum yakılarak dilekte bulunulurken, Rumca ilahiler ve dualar okundu.

Ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris ile Türkiye'de yaşayan Ortodoks vatandaşlar ve Yunanistan'dan gelen konuklar katıldı.

Hatay

Hatay'da Paskalya Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde ayine gelen Hristiyan vatandaşlar mum yakarak dua etti.

Antakya Patrikhanesi'ne bağlı Selefkiya Episkoposu Patrik Vekili Efram Maluli, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler seslendirildi.

Kilise bahçesinde süren ayinde, konfeti gösterisi gerçekleştirildi ve ayine katılanlar birbiriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA