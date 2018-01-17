Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, Perşembe günü Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde beklenen yağışın çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak, Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Adana çevresinde Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü yağışın kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Osmaniye çevresinde Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü yağışın Cuma sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Adıyaman çevresinde Perşembe günü yağışın çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak, kentin kuzey ilçelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gaziantep çevresinde Perşembe başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışın Cuma sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kilis çevresinde Perşembe beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.

Şanlıurfa çevresinde ise yağışın Perşembe'den Cuma öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Malatya çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağışların, Perşembe öğle saatlerinden Cuma öğleye kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması, kuzey ilçelerinde ve yükseklerde ise tipi şeklinde yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Elazığ çevresinde Perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yükseklerde ve gece saatlerinden sonra il genelinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Erzincan çevresinde, özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Tunceli çevresinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun kar, Bingöl çevresinde Perşembe'den Cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun kar öngörülüyor.

Elazığ çevresinde ise Perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yükseklerde ve gece saatlerinden sonra il genelinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için de uyardı.

Kaynak: AA