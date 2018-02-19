Koca Seyit Havalimanı yolcu sayısını ikiye katladı

Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapası, İzmir ve İstanbul güzergahları arasında bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı her geçen gün artan yolcu grafiği ile havacılık sektöründe ilgi odağı olmaya devam ediyor.

2017 yılında 12 bin 163 yolcuya hizmet veren havalimanı 2018 ocak ayında 24 bin 951 kişiye hizmet verdi. Yolcu sayısı yüzde 105 artış gösterdi. 24 bin 534 iç hat ve 417 dış hat yolcusuna ev sahipliği yapan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın turizm sezonu dışında da ilgi görmesi dikkatleri çekiyor.

Kaynak: İHA