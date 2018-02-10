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Karamollaoğlu: ABD'nin başında ne yapacağı kestirilemeyen biri var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bazıları ABD'yi kurtuluşa vesile olarak görebilir ama dünyada ABD nereye müdahale etmişse orada kan ve gözyaşı olmuştur." dedi.

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Karamollaoğlu: ABDnin başında ne yapacağı kestirilemeyen biri var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bölgenin ve dünyanın çok karmaşık bir dönemden geçtiğini belirtti.

Batı aleminin çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, ABD'nin başında ise ne yapacağı, söyleyeceği kestirilemeyen birisinin bulunduğunu ifade etti.

Yaşanılan kargaşa nedeniyle Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden birtakım gelişmelerin olduğunu anlatan Karamollaoğlu, "Bunların neticesinde silahlı kuvvetlerimiz Suriye sınırımızda bir harekat başlatmak mecburiyetinde kaldı." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehadet şerbeti içenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyen Karamollaoğlu, böyle dönemlerin endişe verdiğini söyledi.

Harekatın kısa zamanda başarıyla tamamlanmasını dileyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda ülkemizin birçok problemi var. En sıcak problemde Afrin harekatıdır. Herhangi bir ülke böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığı zaman, uluslararası kurallar gereği müdahale etme hakkına hatta biraz ötede mesuliyetine sahiptir. Bu harekat sınırlarımızda başladı. İnşallah kısa zamanda biter diye ümit ediyorum ama karşımızda NATO vesilesiyle dostumuz gibi görünen Amerika var. Bazıları Amerika'yı kurtuluşa vesile olarak görebilir ama dünyada ABD nereye müdahale etmişse veya müdahale etmeye kalkmışsa orada kan ve gözyaşı olmuştur."

Kaynak: AA

Etiketler: Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, afrin, zeytin dalı, Zeytin Dalı Harekatı, abd
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