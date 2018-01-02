Kahramanmaraş'ta kuzu ve sahibinin dostluğu izleyenleri gülümsetiyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Sefa Gök, annesinin süt vermeyip dışladığı kuzuya bebeği gibi bakıyor.

Boncuk da, Sefa Gök'ün peşinden hiç ayrılmıyor.

Adı Boncuk, Biberonla besleniyor, haftalık 10-15 litre süt içiyor.

Küçük kuzuyu sahiplenen Gök ise yavru kuzuyu çocuğu olarak görüyor, ‘’Benden hiç ayrılmıyor, yani markete gitsem, lokantaya gitsem peşimde. Beni mutlu ediyor, aynı benim küçük çocuklarım gibi iki tane evde küçük çocuk var, bununla 3 tane’’

Minik kuzu ve sahibi arasındaki dostluk görenleri hayran bırakıyor.



Kaynak TRT Haber